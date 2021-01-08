Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması! Adli tıp raporunun ardından…

"OLAYDA BİR GARİPLİK VAR, DEMEK Kİ BİRİ YALAN SÖYLÜYOR"

Anlı hislerini böyle anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti: "Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tip raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle..."