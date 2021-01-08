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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması! Adli tıp raporunun ardından… Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması! Adli tıp raporunun ardından…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında beklenen adli tıp raporu aylar sonra çıktı. Raporda Aleyna Çakır'ın bornoz kuşağıyla asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti. Müge Anlı yaptığı açıklamada, "Adli tıp raporu çıktı. Herkes 'beklenen rapor' diye servis etti. Ama benim beklediğim bir rapor değildi." dedi.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 15:29
Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020'de Ankara'da yaşadığı evinde ölü olarak bulunmuştu. Bornoz kuşağına asılı şekilde olarak bulunan Çakır'ın ölümü şüpheli olarak bulunurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Çakır'a uyguladığı şiddet nedeniyle sevgilisi Ümitcan Uygun şüpheli bulunmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çakır'ın ölümünün araştırılması için ailesinin Müge Anlı'dan yardım istemesiyle konu tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin beklenen adli tıp raporunun çıkmasının ardından konu bugünkü canlı yayında tekrar gündeme geldi.
BENİM BEKLEDİĞİM BİR RAPOR DEĞİLDİ
Anlı açıklamasında "Adli tıp raporu çıktı. Herkes 'beklenen rapor' diye servis etti. Ama benim beklediğim bir rapor değildi. Aslında bu konuyu işleyip işlememe konusunda çok düşündüm. Dün gecede en azından haberini yapıp raporu adli tıp raporunu hocalarımız incelesin istedim. Bu konu bana şunu hissettiriyor; puzzle çözmeye meraklıyım, 1500'lük olanları vardır ve günlerce uğraşırsın onun için. Sonra benim köpeğim gelip onun iki parçasını alır yer. Puzzle tamamlanmayacak bilirsin ve kutuya koyup kaldırsın. Bu olayda da öyle hissediyorum." ifadelerini kullandı.
"OLAYDA BİR GARİPLİK VAR, DEMEK Kİ BİRİ YALAN SÖYLÜYOR"
Anlı hislerini böyle anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti: "Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tip raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle..."