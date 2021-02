Kaçarak evlendi! Kocası hayatını zindana çevirdi: Tekme, tokat ve demir borulu şiddetine maruz kaldı!

"ÇOCUĞU ELİNDEN ALIRIM DİYORDU"

Ortaokul yıllarında tanıştığı kocası ile ilerleyen yıllarda kaçarak evlendiğini söyleyen Büşra D., ailesinin bu birlikteliği kabul etmediğini, her zaman kocasını ailesine karşı savunduğunu söyledi. Büşra D., "Ailem bana kızarken kocamın beni savunacağını düşünürdüm. Zaten kaçarak evlendik. Her tehlikeye karşı beni koruyacağını zannediyordum ama öyle olmadı. Bir süre sonra eşimle aramızda tartışmalar başladı. Evlenmeden önceki fotoğraflarımı görünce kıskançlık krizine girmeye başladı. Beni her yerde aşağıladı. Bana, 'Her istediğimi yapmak zorundasın, seni döverim de sana söverim de hiçbir yere gidemezsin. Çocuğu da elinden alırım, nikahım altındasın' şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Ne dese 'tamam' demek zorunda kaldım" dedi.