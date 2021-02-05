Kaçarak evlendi! Kocası hayatını zindana çevirdi: Tekme, tokat ve demir borulu şiddetine maruz kaldı!

ABLASINI ARAYINCA BURNUNU KIRDI

S.D., beslediği yasaklı cins köpeğin önüne atmakla tehdit ettiği Büşra D.'nin başını, çocuğunun boğazına su kaçırdığı gerekçesiyle banyoda su dolu leğenin içine defalarca batırıp çıkardı. Büşra D.'nin kendi telefonundan ablasını aradığını gören S.D., tekme tokatla karısını darbetti. Kadının burnu, aldığı darbe nedeniyle kırıldı. Bu olay sonrası komşular durumu aileye, aile de polise haber verdi. Ailesinin kendi yanında olduğunu hisseden Büşra D., aldığı tehditlere rağmen kocası S.D.'den şikayetçi olmaya karar verdi.

BABA EVİNDE ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba ocağına dönen Büşra D., ailesinden aldığı destekle hukuk mücadelesi başlatarak kocasından şikayetçi oldu. İlk olarak bir aylık uzaklaştırma kararı aldıran Büşra D., kendisine uyguladığı şiddetten dolayı kocasının en ağır cezayı almasını istedi. Yüzünde, yanağında ve vücudunun birçok noktasında morluklar olan Büşra D.'nin gözlerinin altında ve burnunda ise yara izleri olduğu dikkati çekti.