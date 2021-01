İç organları dışarıda doğmuştu! Miray bebek sağlığına kavuştu

"ŞU AN KUCAĞIMDA OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İlk öğrendiğindeki ve ameliyattan sonraki duygularını paylaşan İltaş, "Bunu anlatmak çok zor. Yaşamadan kimse anlatamaz. Yine de çok şükür, ben hiçbir şekilde kendimi bırakmadım; kızım ve oğlum için hep ayakta durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Güzel geçti ameliyatı, hiçbir şekilde de rahatsız olmadı. Şu an çok güzel. Şu an kucağımda olduğu için çok mutluyum, Allah'a duacıyım" dedi.