İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti

Olaya karıştığı tespit edilen, Tarık Cıbır(23), Ahmet Erten(24), Osman Türker Alıcı(26), Mert Can Aslan(22), Umut Can Leyla(19), Çiya Ekinci(24), Ramazan Yanak(19), Hacı Ali Kurt(17) ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Emin Can Alpaslan(19) gözaltına alındı. Hastaneye geldiği öğrenilen Osman Türker Alıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kavgaya karışan 8 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Öte yandan olaya karışanların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplamda 83 suç kaydı olduğu öğrenildi.