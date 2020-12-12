İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 kişi hayatını kaybetti

Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sokak ortasında otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Ahmet Erten ve Tarık Cıbır karşı tarafa ateş açtı.

Diğer otomobildeki Hacı Ali Kurt da belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu Yunus Hikmet Eren karnından, Emin Can Alpaslan bacağından yaralandı. Silahlı kavganın ardından iki grup da geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.