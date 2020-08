Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı tüm birimlere genelge gönderdi

Virüs rakamlarındaki artışın hastanelerde yoğunluğa neden olmaması için Sağlık Bakanlığı evde tedavi yöntemini seçti. Bakanlığın kendisine bağlı tüm birimlere gönderdiği genelgede şu detaylar yer aldı:

YENİ DÖNEME GİRDİK

"COVID-19 pandemisi ile mücadelede gelinen son aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu itibarla hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına başlanacaktır.

BRANŞ FARK ETMEKSİZİN YETKİ

Vaka veya temaslılarının evde numune alma ve tedavilerinin düzenlenmesi ve ilaçlarının verilmesi iş-işlemleri ilçelerimizde görevlendirilen filyasyon ekipleri tarafından yürütülecektir. Filyasyon ekipleri hekim, diş hekimi, yardımcı sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru, ATT), tıbbi teknolog, diyetisyen, psikolog ve ihtiyaç halinde ilçedeki diğer personelden oluşturulacaktır. Ekip üyeleri, hangi branş ve kadroda olursa olsun bu işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Evde ilaç tedavisine başlama ve hasta/temaslıların süreç yönetimi 'filyasyon algoritması'nda belirtildiği gibi uygulanacak olup bütün bu işlemler filyasyon ekiplerine koordinatör olarak görevlendirilen uzman hekimler sorumluluğunda takip edilecek ve yönlendirilecektir. Verilen ilaçların HSYS kayıtları bu uzman hekimler tarafından yapılacaktır.

MUHTAR, ÖĞRETMEN VE İMAMDAN DESTEK

Uzman hekim bulunmayan ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü veya TSM hekimleri bu konuda görevlidir. Ayrıca tedavi ve diğer işlemleri kabul etmeyenler için 'Pandemi Sürecinde Ev Ziyareti Esnasında Vaka/Temaslıya Verilen İlaçları, Vaka/Temaslının Tedavi Ret Tutanağı' doldurulup İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Filyasyonun sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için filyasyon ekiplerine kaymakamlıklar vasıtasıyla kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlardan da gerektiğinde destek talep edilmesi hususunda gereği yapılmalıdır."

18 YAŞ ALTINA ÖZEL UYGULAMA

Hürriyet'in haberine göre; Genelgeye göre filyasyon ekipleri gittikleri vakaları 18 yaş üstü ve altı diye ayıracak. 18 yaş altında olanlara herhangi bir tedavi uygulanmayacak. Genelgede bu detay şöyle yer aldı: "Evde pozitif vakalar ve semptomlu temaslılarına ilaç tedavisi başlanılacaktır. Pozitif olup, 18 yaş üzeri semptomsuz olanlara sadece hidroksiklorokin, öksürük veya kas ağrıları gibi her türlü semptomu olan ama komplike olmayan riskli olmayan grup hastalara ikili tedavi başlanılacaktır. Temaslılardan 18 yaş üzeri olup semptomsuz olanlara ilaç başlanılmayacak, semptomları olanlara ikili tedavi başlanılacaktır. Her iki grupta pozitif veya temaslı olup ağır semptomları olanlar ileri tedavi ve tetkik için hastaneye yönlendirilecektir. Gene her iki grupta 18 yaş altı olanlara herhangi bir tedavi başlanılmayacaktır. Semptomları varsa gene başlanmayacak. Ağır olduğu düşünülüyorsa hastaneye gönderilecek."