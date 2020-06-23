Bursa'daki selde hayatını kaybetmişti! Yürek burkan koronavirüs detayı...
Bursa’da meydana gelen selde beş kişi hayatını kaybederken yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Corona virüsten kaçıp Kayacık köyünde bahçe satın alan Ahmet Bilen, üç çocuğunu kurtardı ancak eşi, annesi ve kızıyla birlikte sele kapılarak yaşamını yitirdi. Sel sularına kapılan yeğeni Derya Bilen’e henüz ulaşılamadı.
Bursa'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan dereler nedeniyle meydana gelen selde beş kişi hayatını kaybetti. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Selden en çok etkilenen 130 haneli Dudaklı köyünde dağdan kopan kaya parçalarıyla gelen sel suları köyde hayatı durdurdu.
EVE SU DOLDU
Milliyet'in haberine göre; Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki dört katlı evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan Ümmühan ve Recep Akbaba çiftini köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen kızları Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi.
Akbaba'nın cenazesi öğle namazına müteakip Dudaklı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerde toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.
"Bir daha hiç kimse böyle bir şey yaşamasın" diyen anne Ümmühan Akbaba, "Kapının önündeydik. Bir anda sel gelince bizi köy meydanına sürükledi. Kızımı geri dönüp kurtarmak istedik, ama selden dolayı dönemedik. Çok yardım istedik ama yardıma gelen olmadı. Kızım kas hastasıydı. Doğuştan engelliydi. Kadersiz kızım" derken baba Recep Akbaba da, "Hanım bir şey almak için dışarı çımış. Baktım sel onu götürüyor, kolundan tuttum. Köy meydanına kadar beraber sürüklendik. Gelinim de kızın yanına inememiş. Bu bir afet. Önceden tedbir almazsan olacağı bu. 55 senedir böyle bir şey görmedim. Hep kızımı düşündüm. Ama elimden bir şey gelmedi" diye konuştu.
ÜÇ ÇOCUĞUNU KURTARDI
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dönercilik yapan Ahmet Bilen (32) ve ailesi ise hafta sonu vakit geçirmek için geldiği Kayacık köyündeki bahçesinde sele yakalandı. Sel sularının bir anda gelmesi üzerine ikiz kızlarını ve küçük oğlunu aracına götüren Bilen, kurtarmak için geri döndüğü eşi Türkan (29), kızı Medine (10) annesi Hasibe ve yeğeni Derya'yla (16) birlikte sel sularına kapıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Ahmet, Türkan, Medine ve Hasibe Bilen'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ahmet Bilen'in komşusu Nuri Şimşek, "Koronadan kaçtılar. Burada bir şeyler ekip zaman geçiriyorlardı. Selin geldiği gün de eşi, çocukları, annesi ve kardeşinin çocuğuyla birlikte buraya gelmişler. Bir anda sel gelince üç çocuğunu kurtarmış, annesi, eşi, kızı ve yeğenini kurtarmaya çalışırken suya kapılmışlar" şeklinde konuştu. Bilen ailesinin cenazeleri ise memleketleri Bingöl'de toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.
İkiz kızları Ecrin ve Beyrin ile oğlu Ali Osman'ı kurtarmayı başaran Ahmet Bilen, diğer kızı Medine'yle (solda) birlikte sele kapıldı. Sabah, baba-kız ve diğer yakınlarının cansız bedenlerine ulaşıldı.
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