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Bursa’da sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor. Bilen ailesinin fertlerinden geriye mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflar ile bağ evinin fotoğrafı kaldı. Acılı ailenin merkez Yıldırım ilçesindeki evinde ise hüzün hakim. Cenazelerin ise Bingöl'e götürüleceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 15:59
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Bursa’da sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde dürümcülük yapan Ahmet Bilen (32) eşi Türkan Bilen, annesi Nazire Bilen (74) ve kızı Medine Bilen (10) ile sel sularına kapılmıştı.

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Bursa’da sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Ailenin 4 ferdinin cansız bedenleri bulunurken, yeğenleri 16 yaşındaki Derya'ya ise ulaşılamadı.

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Bursa’da sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Aile fertlerinden mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı.

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Bursa’da sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Şehir Hastanesi'nde bekletilen 4 cenazenin işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüleceği öğrenildi.

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Bursa’da sel felaketinde 4 ferdini kaybeden Bilen ailesinden geriye acı kaldı

Yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi de kayıp olan Derya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.