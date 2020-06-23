23 Haziran 2020, Salı
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Bursa'da meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları yeniden başladı

Son dakika haberine göre; 'nın Kestel ilçesinde sularına kapılarak kaybolan 17 yaşındaki 'i arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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DERYA BİLEN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (), selde kaybolan 'i (17) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara , , , , Kütahya ve AFAD Müdürlükleri, ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerden başlandı.

JAK ekibi, evin bulunduğu bölgeden başlayıp gün boyunca derenin olduğu araziyi arayacak. Diğer ekipler de önlemlerini alarak aramalara aynı noktadan başladı.

Deniz polisi de aramalara, su altından katılmak için hazır bulundu.

Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile yürütülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

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