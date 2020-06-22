Son dakika: A Haber Bursa'da sel sularının vurduğu bölgede

Bursa Kestel'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selde 5 ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları ise halen sürüyor.

A Haber selin vurduğu Kestel'in Dudaklı Mahallesi'ndeki son durumu görüntüledi. A Haber muhabiri canlı yayında yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını aktardı.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarının, ona sağ bir şekilde ulaşılması umuduyla sürdüğünü bildirdi.

Selden etkilenen bölgede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam kırsal Dudaklı Mahallesi'nde bir evde engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Akbaba'ya Allah'tan rahmet dileyen Soylu, cenaze töreninin bugün yapılacağını dile getirdi.

Bölgede aynı aileden 4 kişiye ait cansız bedenlerin de bulunduğunu, kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İlk etapta Bursa'daki arama kurtarma timleri bölgede çalışma yürüttü. Ardından Kocaeli ve İstanbul'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, diğer arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları, AFAD geldiler ve sabah erken saatler itibarıyla 4 vatandaşımıza ulaştılar. Kader Akbaba, Dudaklı Mahallesi'ndeydi. Medine Bilen, Nazime Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen'e ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet etsin. Başımız sağ olsun. Derya'nın aranmasına devam ediyor. Tabii duamız şu, canlı bir şekilde ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz, havadan da insanlı keşif uçaklarımız, diğer hava araçlarımız, aynı şekilde aramalara devam ediyor.

Olay olur olmaz gerek AFAD ve kurtarma ekiplerimiz, gerek Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz ve aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hasar nedir ve psikososyal destek nasıl sağlanır... Gece itibarıyla hem Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ile beraber hem kriz merkezi oluşturdular. Gerek gıda olsun, gerek yol temizleme çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 10'un üzerinde aracı sürükleyen su, bir yerde birikinti oluşturdu. O araçlar alındı. Halen alınmaya devam ediyor, birkaç araç daha söz konusu. Bütün bunlarla birlikte hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır."

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Bakan Soylu, yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Olayın ardından gece saatlerinde bölgeye geldiğini anımsatan Soylu, "Dün gece buradaki köylülerimizle konuştuğumda mahallelerinde hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağı, dağdan geldiğini söylediler, muhtarımız da diğer buranın sakinleri de. Bu konuda elbette ki bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak. Özellikle burayla ilgili soruyu ben de sordum; merakımı celbetmişti. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor. Maliyeti yüksek ve acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bölge için sarı alarm verildi. 13.00-19.00 saatlerinde şiddetli yağış bekleniyor." ifadesi üzerine Soylu, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Meteoroloji, bu konudaki uyarıları çok önceden yapıyor. Dikkat etmek gerekir. Buna ait de gerekli tedbirleri almak gerekir. İnşallah bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız diye temenni ve dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da selden etkilenen orman köylerinde vatandaşlara 1 milyon liraya yakın destek sağlanacağını bildirdi.

Kestel ilçesinde selden etkilenen bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Soylu'nun dün akşam bölgeye gelmesinin önemli ve değerli olduğunu belirten Pakdemirli, "Biz de Bakanlığımızla ilgili ekiplerle ilk saatlerden itibaren koordinasyonu kurduk. Devletin tüm kurumları burada. Bakanlığımıza ait Bakan Yardımcımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, il müdürlerimiz herkes sahada." dedi.

Pakdemirli, gerekli teçhizat, makine ve ekipman ile insan desteğinin sağlandığını aktardı.

Üzücü bir durumda bazı şeyleri konuşmanın biraz erken olacağını dile getiren Pakdemirli, "Özellikle orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı da 1 milyon liraya yakın bir destek ayarladık, getirdik. Bugün itibarıyla 26 ekip 52 kişi tarımsal hasarın çıkartılması ve tespitiyle alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. 58 de arılı kovanımız telef olmuş gözüküyor. Burada ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde gözüküyor." diye konuştu.

"METEOROLOJİK UYARILARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Pakdemirli, meteorolojik uyarılara dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarıların hepsini yaptıklarını bildiren Pakdemirli, "İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört bir tarafında dere yataklarında hala riskli bölgelerde vatandaşlarımız var. Sonucu ne yazık ki hepimizi üzecek neticelerle neticeleniyor. Asla ve asla dere yataklarında yerleşim veya baraka veya herhangi bir şekilde ev cinsinde bir şey mutlaka yapmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE TARIM SİGORTALARI YÜZDE 20-30'LAR SEVİYESİNDE"

Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarının (TARSİM) öneminin de böyle olaylarda bir kez daha öne çıktığını vurguladı.

Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım sigortaları Türkiye'de ne yazık ki yüzde 20-30'lar seviyesinde yapılıyor. Bunu da daha da artırmamız gerekiyor. Çünkü felaketin ne zaman geleceği ne zaman kapıyı çalacağı belli olmuyor. TARSİM kapsamında olanların genelde yüzde 99,99 herhangi bir mağduriyeti olmuyor. Maalesef TARSİM kapsamı dışında kalanlarla ilgili de tabii ki il ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valiliklerimizin bildirmesiyle gerekli kurumlarımıza, Cumhurbaşkanlığı İdari İşlerimize de buradaki hasar tespitlere de günü geldiğinde bildirilecektir. Bunların tabii biraz zaman aldığını söylemek isterim. Bunlar ciddi bir miktardır, biraz zaman alıyor ama özellikle il ve ilçe müdürlüklerimizin yaptığı tespitler kapsamında da Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu ertelemek veya taksitlendirmek isteyen vatandaşlarımız için bu imkanın var olduğunu söyleyelim. Devlet Su İşlerinin ekipleri de burada çalışıyor, Genel Müdürümüz de burada. İnşallah yaraların en hızlı şekilde sarılmasını temenni etmek amacıyla devletimizin başta iki bakanı, tüm kurumlarımız burada çalışıyor."