Son dakika: Çankırı Çerkeş'de 4,2'lik deprem! 2020 son depremler...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre (AFAD) Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 8.54'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇANKIRI VALİSİ AYAZ'DAN AÇIKLAMA
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.
İlk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
2020 SON DEPREMLER
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