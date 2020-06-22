Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın son sözleri yürek dağladı: Baba beni kurtar
Bursa’da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in babası Nezir’in feryatları yürek dağladı. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür eder Nezir Bilen, bir an önce kızının bulunmasını istedi.
Bursa'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor.
DERYA'NIN BABASIYLA SON KONUŞMASI
Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya'nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı. 5 çocuğundan biri olan Derya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nezir Bilen, "Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. 'Baba korkuyorum beni kurtar' diye ağladı. Bende yola çıktım. Ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik. Ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Ama benim kızımı en kısa sürede bulsunlar. Tek dileğim budur." dedi.
Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir'i yakınları teselli etti. Yükselen feryatları ise yürekleri dağladı.
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