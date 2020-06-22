22 Haziran 2020, Pazartesi
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Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın son sözleri yürek dağladı: Baba beni kurtar

’da yaşanan felaketinde kaybolan Derya Bilen’in babası Nezir’in feryatları yürek dağladı. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür eder , bir an önce kızının bulunmasını istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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KAYIP DERYA'NIN SON SÖZLERİ: BABA BENİ KURTAR

'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor.



DERYA'NIN BABASIYLA SON KONUŞMASI
Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya'nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı. 5 çocuğundan biri olan Derya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan , "Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. 'Baba korkuyorum beni kurtar' diye ağladı. Bende yola çıktım. Ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik. Ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Ama benim kızımı en kısa sürede bulsunlar. Tek dileğim budur." dedi.



Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir'i yakınları teselli etti. Yükselen feryatları ise yürekleri dağladı.

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