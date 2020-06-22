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Son dakika: Bursa'daki sel felaketi sonrası Bakan Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den kritik açıklamalar

haberi... 'da felaketinin yaşandığı bölgeye gidip inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı ve İçişleri Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik." dedi. İçişleri Bakanı Soylu, ise "Çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan aramalar sürüyor. çalışmaları devam etmekte. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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BAKAN SOYLU VE PAKDEMİRLİ'DEN BURSA AÇIKLAMASI
'da felaketinin yaşandığı bölgeye gidip inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı ve İçişleri Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik." dedi. İçişleri Bakanı Soylu, ise "Çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan aramalar sürüyor. çalışmaları devam etmekte. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır." açıklamasını yaptı.
Son dakika haebri: Bursa'daki sel felaketi sonrası Bakan Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den kritik açıklamalar | Video SON DAKİKA HAEBRİ: BURSA'DAKİ SEL FELAKETİ SONRASI BAKAN SÜLEYMAN SOYLU VE BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR | VİDEO

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;


İlk etapta buradaki arama ve kurtarma tiplerimiz müdahale ettiler. Daha sonra Kocaeli ve 'dan JAK timlerimiz geldi. Kader Akbaba, Dudak bölgesindeydi. Hedefimiz canlı bir biçimde ulaşabilmek. Çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan aramalar sürüyor. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır. Gerekli adımlar atılmaktadır. Köylülerimiz ve mahallelilerimiz hayatlarında böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bundan sonra gerekli tedbir alınacak. Altyapı var mı diye valimize sordum. Kanal var, altyapı var. Maalesef bazen böyle acı durumlarla karşılaşabiliyoruz.



(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor.

Bakan Bekir Pekdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik. Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor.
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