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Doç. Dr. İhsan Erdamar trafik kazası kurbanı oldu

bu kez bir doktorun canını aldı. Okmeydanı’nda motosikletiyle seyir halinde olan Doç. Dr. , başka bir araca çarptı. Hastanede hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili şoför, gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020
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DOÇ. DR. İHSAN ERDAMAR TRAFİK KAZASI KURBANI OLDU

bir can daha aldı. Olay, Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. 52 yaşındaki Doç.Dr. , motosikletiyle seyir halindeydi. Bu sırada Sezer Arslan yönetimindeki 34 B.. plakalı araç arıza yaptı. Aracı yol kenarına çekerek, park eden Arslan, tamircinin gelmesini beklemeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen, Doç. Dr. Burak İhsan Erdamar, aracın park halinde olduğunu fark etmedi ve araca çarptı. Sezer Arslan'ın 112'yi araması üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doktor, Erdamar hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dilek YAMAN / SABAH

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