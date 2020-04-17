17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home

Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
TURİSTLERİN DENİZ KEYFİNE POLİSTEN UYARI!

’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Falezlerdeki denize girilen kısımdan yukarı çıkarılan turistleri polis, ‘, go home’ diye uyardı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyetine son veren bir otelin sahil kısmındaki falezlerde bir grubun denize girdiği ihbarını alan polis, bölgeye geldi. Falezlerdeki kayalık alana merdivenlerden inen ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 7 kişiyi, polis korona virüs tedbirleri kapsamında uyardı.

Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home TURİSTLERİN DENİZ KEYFİNE POLİSTEN UYARI: CORONA, GO HOME

'CORONA, GO HOME'

Üstlerini giydikten sonra merdivenlerden yukarı çıkan gruptan yabancı turistleri, polis ekipleri ', go home' diyerek uyardı. Bir vatandaş ise kendisini çeken gazetecilere işaret edip arkadaşına 'kameraya el salla' dedi.

Uyarılara itiraz etmeyen Türk vatandaşlar ve turistler, sessizce evlerinin yolunu tuttu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA