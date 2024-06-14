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İşçiye müjde saat 8.15'te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D'linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

Cumhurbaşkanı Kararı, 6772 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen işçilere yönelik ek tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını belirlemek amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklenen ilave tediye ödeme takvimi, bu kararın yayımlanmasıyla netlik kazandı. Artık işçiler, ilave tediye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenebilirler. İşte tediye takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 08:13 Güncelleme: 14.06.2024 08:14
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İşçiye müjde saat 8.15’te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D’linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

amu işçilerini sevindirecek haber Resmi Gazete'de yayımlandı! Yılın ikinci yarısında ödenecek ikramiye (tediye) tarihleri ve tutarları belli oldu. Peki kamu işçisine tediye ne zaman yatacak? İşçiye ne kadar tediye ödenecek? İşte kamu işçilerinin merakla beklediği detaylar:

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İşçiye müjde saat 8.15’te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D’linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Kamu işçilerinin ikramiyeleri, 14 Haziran ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde iki taksit halinde hesaplara yatırılacak. Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

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İşçiye müjde saat 8.15’te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D’linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

İkramiye Tutarı Ne Kadar Olacak?

İkramiye tutarı, işçinin maaşına göre değişecek. Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri ikramiye hesabına dahil edilmeyecek.

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İşçiye müjde saat 8.15’te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D’linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

İkramiye tutarını hesaplamak için, alınan ücretin 30 güne bölünüp 13 ile çarpılması gerekiyor. Vergi indirimleri dahil en düşük ikramiye tutarı yaklaşık 8 bin TL olacak.

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İşçiye müjde saat 8.15’te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D’linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

Kimler İkramiye Alabilir?

-Kadrolu taşeronlar
-Kamu işçileri
-4D'li sürekli işçiler