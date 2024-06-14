İşçiye müjde saat 8.15'te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D'linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...

Cumhurbaşkanı Kararı, 6772 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen işçilere yönelik ek tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını belirlemek amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklenen ilave tediye ödeme takvimi, bu kararın yayımlanmasıyla netlik kazandı. Artık işçiler, ilave tediye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenebilirler. İşte tediye takvimi...