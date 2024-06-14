Emekliye önce maaş sonra promosyon! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına haziranda mest edecek ödemeler! 10 bin TL üstü alana...
Haziran ayı ile birlikte emekli maaşı alan vatandaşlar için banka promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi. Emekliler, ister eski ister yeni maaş müşterisi olsun, bankaların sunduğu cazip promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024
06:44
Güncelleme: 14.06.2024
06:48
Haziran ayının gelişiyle birlikyte milyonlarca emeklinin beklediği banka promosyonları güncellendi. Kamu bankalarında yapılan güncellemeler, özel bankaların da promosyon tutarlarını artırmasına yol açtı. Böylece emekli promosyonlarında en yüksek tutar 18.000 TL'ye kadar çıktı. Peki, bu cazip promosyonları hangi bankalar sunuyor?
Emekli Maaşları Bayramdan Önce Yatar mı?
Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara yatırılıyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri birlikte yatırılmıştı. Hükümet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu yıl da benzer bir uygulamanın gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıca emeklilere 10 ila 14 Hazairana ralığında 3.000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyeleri de aktarıldı. Bununla birlite emekli haziranda maaş, ikramiye ve promosyon alma imkanı buldu.
Geçen yıl, Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanmıştı. SSK emeklilerine ödemeler 14-16 Nisan tarihlerinde, Bağ-Kur emeklilerine ise 17-18 Nisan tarihlerinde yapılmıştı.
En Yüksek Emekli Promosyonları Sunan Bankalar
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşı tutarına göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor:
10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL 15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üstü: 15.000 TL
Promosyondan yararlanmak için 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 yıl boyunca maaşlarını Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler bu fırsattan faydalanabilir.
ING
ING, emekli maaşını bankasına taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı verenler ek olarak 3.000 TL alabilir, böylece toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilir.
10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL 15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üstü: 15.000 TL