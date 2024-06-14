Emekliye önce maaş sonra promosyon! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına haziranda mest edecek ödemeler! 10 bin TL üstü alana...

Emekli Maaşları Bayramdan Önce Yatar mı?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara yatırılıyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri birlikte yatırılmıştı. Hükümet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu yıl da benzer bir uygulamanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca emeklilere 10 ila 14 Hazairana ralığında 3.000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyeleri de aktarıldı. Bununla birlite emekli haziranda maaş, ikramiye ve promosyon alma imkanı buldu.