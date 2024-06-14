14 Haziran 2024, Cuma
DİYANET Cuma Hutbesi 14 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Kurban Bayramı öncesi...
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftanın cuma hutbesini yayımladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkatleri üzerine çeken hutbe, "İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet: Hac" konusunu ele alıyor. 14 Haziran Cuma hutbesi, ibadetin önemine ve toplumsal değerlere vurgu yaparak cemaati bilgilendirmeyi hedefliyor.
Giriş: 14.06.2024 07:59
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