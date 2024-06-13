13 Haziran 2024, Perşembe
Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?
Karnelerin bu yıl 14 Haziran Cuma günü alınacak olmasıyla birlikte, okulların kapanmasına sayılı günler kala karne günüyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Okullarda karne dağıtımının yanı sıra törenler düzenlenecek. Öğrenciler ise karne gününde okula sivil kıyafetle mi yoksa okul üniformasıyla mı gitmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, karne gününde serbest kıyafet mi giyilecek? 14 Haziran'da okula nasıl gidilecek, üniforma zorunlu mu? İşte karne günü ve saatiyle ilgili detaylar...
Giriş: 13.06.2024 09:00 Güncelleme: 13.06.2024 09:00
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