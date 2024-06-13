Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

14 Haziran günü okullar kapanacak. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri karne günü nasıl giyinecekleri. 14 Haziran Cuma günü dağıtılacak karneler için serbest kıyafet uygulaması olup olmadığı, e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağı ve karnelerin hangi saatlerde alınacağı gibi sorular gündeme geldi. Karne gününde serbest kıyafetle mi gidilecek yoksa okul üniforması zorunlu mu, işte detaylar...