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Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

Karnelerin bu yıl 14 Haziran Cuma günü alınacak olmasıyla birlikte, okulların kapanmasına sayılı günler kala karne günüyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Okullarda karne dağıtımının yanı sıra törenler düzenlenecek. Öğrenciler ise karne gününde okula sivil kıyafetle mi yoksa okul üniformasıyla mı gitmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, karne gününde serbest kıyafet mi giyilecek? 14 Haziran'da okula nasıl gidilecek, üniforma zorunlu mu? İşte karne günü ve saatiyle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 09:00 Güncelleme: 13.06.2024 09:00
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Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

14 Haziran günü okullar kapanacak. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri karne günü nasıl giyinecekleri. 14 Haziran Cuma günü dağıtılacak karneler için serbest kıyafet uygulaması olup olmadığı, e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağı ve karnelerin hangi saatlerde alınacağı gibi sorular gündeme geldi. Karne gününde serbest kıyafetle mi gidilecek yoksa okul üniforması zorunlu mu, işte detaylar...

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Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

Karne Günü Serbest Kıyafet Serbest mi?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne günü okula serbest kıyafetle gidip gidemeyeceği konusunda net bir yönetmelik bulunmuyor. Normalde okulun son günü de resmi olarak ders günü sayıldığı için üniforma giyilmesi gerekiyor.

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Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

Ancak uygulama okullara göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı okullar resmi üniforma zorunluluğu getirirken, bazı okullar öğrencilerin serbest kıyafetle gelmelerine izin veriyor. Öğrencilerin, bu konuda okul idaresinden kesin bilgi almaları gerekiyor.

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Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

E-Okul Ne Zaman Kapanacak?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Yani sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve idareciler, karne döneminde de e-Okul'a erişebilecekler.
Ancak öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?

Karneler Saat Kaçta Alınacak?

Karne dağıtım saatleri okullara göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında tamamlanıyor.