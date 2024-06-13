YARIN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'nci sınıflara karneler basıldı mı, dağıtım saatleri belli oldu mu?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle birlikte, 14 Haziran günü gerçekleşecek olan karne günü öncesinde öğrenciler ve veliler, son notlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Karnelerin basılıp basılmadığı ve ne zaman dağıtılacağı konularında merak içinde olan birçok kişi bulunuyor. Bu yıl için son kez sınıflarında bulunacak olan öğrenciler, öğretmenlerinden karnelerini teslim alacakları saatleri de araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği karne dağıtım saatleriyle ilgili detaylar da merakla bekleniyor. İşte, MEB ile karnelerin saat kaçta verileceğine dair detaylar...