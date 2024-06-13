Erken emeklilikte 10-12 yılla kazanç rehberi! 1993 1996 1999 2003 2005 SGK girişine yaş hesabı

Emeklilik, uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından birçok kişinin ulaşmayı hedeflediği bir dönem olarak bilinirken, bu süreçle ilgili şartlar ve gerekliliklerde günümüzde önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni düzenlemelere göre, aktif olarak çalışanlar ya da borçlanma yoluyla prim ödeyenler, sadece 10 yıl (3.600 gün) çalışma veya borçlanma ile emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Bu esneklik, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirirken, birçok kişiye erken yaşta emeklilik hayalini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

ahaber.com.tr Giriş: 13.06.2024 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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