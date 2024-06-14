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KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

14 Haziran'da karnelerini alacak olan öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Okulların kapanmasına az bir zaman kala, veliler ve öğretmenler, öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onları motive etmek için en güzel karne tebrik mesajlarını araştırıyor. Öğrencilerin yüzlerini güldürecek ve motivasyonlarını artıracak en anlamlı tebrik mesajlarını sizin için derledik. İşte 2024 yılına özel karne tebrik mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 07:26 Güncelleme: 14.06.2024 07:26
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KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, tatil heyecanıyla karnelerini almanın gururunu yaşıyor. Karne günü, hem öğrenciler hem de aileler için büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağı. Bu özel gün, öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdikleri çabaların takdir edilmesi ve dinlenme zamanının müjdecisi olarak önem taşıyor.

İŞTE EN YENİ, FARKLI KARNE MESAJLARI 2024

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KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.

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KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin.

Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle...

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KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur. İyi tatiller!

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim. Dinlenmeyi hak ettin!

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!

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KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencimizi kutluyor, iyi bir tatil diliyorum. Dinlenmeyi hak ettin!

Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller!

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim, gurur duydum.