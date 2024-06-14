KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...
14 Haziran'da karnelerini alacak olan öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Okulların kapanmasına az bir zaman kala, veliler ve öğretmenler, öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onları motive etmek için en güzel karne tebrik mesajlarını araştırıyor. Öğrencilerin yüzlerini güldürecek ve motivasyonlarını artıracak en anlamlı tebrik mesajlarını sizin için derledik. İşte 2024 yılına özel karne tebrik mesajları...