KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.