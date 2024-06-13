KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

2. DÖNEM KARNE GÖRÜŞÜ 2024

Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.