13 Haziran 2024, Perşembe
KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...
Öğretmenler, karne törenine yaklaşırken öğrencilerin başarısını kutlamanın yanı sıra motive edici sözlerle destek olmayı da planlıyorlar. Öğretmenlar lise, ortaokul, ilkokul düzeyindeki öğrenciler için başarılı ve başarısız öğrencilerin motivasyonunu artıracak karne görüşleri örneklerini araştırıyor. Bu sözlerin öğrencilere değerli hissettireceğine inanan öğretmenler, 2023-2024 eğitim yılı 2. dönemi için karne görüşleri ile ilgili bazı önerileri hazırlıyorlar.
Giriş: 13.06.2024 09:56
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