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KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

Öğretmenler, karne törenine yaklaşırken öğrencilerin başarısını kutlamanın yanı sıra motive edici sözlerle destek olmayı da planlıyorlar. Öğretmenlar lise, ortaokul, ilkokul düzeyindeki öğrenciler için başarılı ve başarısız öğrencilerin motivasyonunu artıracak karne görüşleri örneklerini araştırıyor. Bu sözlerin öğrencilere değerli hissettireceğine inanan öğretmenler, 2023-2024 eğitim yılı 2. dönemi için karne görüşleri ile ilgili bazı önerileri hazırlıyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 09:56
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KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

Yaklaşmakta olan 14 Haziran'daki karne günü, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği bir dönemin sonunu işaret ediyor. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte, öğretmenler öğrencilerinin başarılarını değerlendirirken onlara özgün ve yaratıcı karne görüşleri sunmayı planlıyorlar. Bu yılın karne günü için özel olarak hazırlanan örnek karne görüşleri, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve onlara destek olmayı hedefliyor.

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KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

2. DÖNEM KARNE GÖRÜŞÜ 2024

Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

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KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.

Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.

Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

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KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

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KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.

Prenses karnen çok güzel. Hayatıma renk kattığın ve benim öğrencim olduğun için çok şanslı bir öğretmenim. Çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller kızım.

Yakışıklı oğlum bu dönem çok daha iyiydin. Seni tebrik ederim. Karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.