14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

MİT bu sefer Mossad'ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti. Mossad'ın Almanya başta olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Casusluk ağının lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı verdiği ifadede, Mossad'ın hedefindeki isimleri takip ettiğini tek tek anlattı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 06:59 Güncelleme: 14.06.2024 06:59
  • 1
  • 16
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

İstihbarat Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti.

  • 2
  • 16
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi'nin koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

  • 3
  • 16
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

  • 4
  • 16
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Almanya, Türkiye ve Gürcistan'da 9 yıl boyunca Mossad için casusluk faaliyetinde bulunan casusluk ağı lideri Ahmet Ersin Tumlucalı, verdiği ifadede Mossad yöneticileriyle nasıl tanıştığını ve gerçekleştirdiği eylemleri tek tek anlattı.

  • 5
  • 16
MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

İŞ TEKLİFİYLE GELMİŞLER

Sabah'ın haberine göre Tumlucalı, 2006 yılında bir ofis kiralayarak sigorta şirketi kurduğunu ve yaklaşık bin farklı firmaya mail göndermiş olduğunu söyledi. Bu firmalardan bir tanesinin dönüş sağladığını aktaran Tumlucalı, "Bu firma benden araştırma yapmam konusunda iş teklifinde bulundu. Yurt dışında faaliyet gösteren Axom Germany GMBH isimli şirketti. Bu şirket bize kaybolan bir TIR'la alakalı onu bulmamız yönünde iş vermişti. "