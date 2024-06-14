MİT bu sefer Mossad'ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş
İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti. Mossad'ın Almanya başta olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Casusluk ağının lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı verdiği ifadede, Mossad'ın hedefindeki isimleri takip ettiğini tek tek anlattı. İşte detaylar...