MİT bu sefer Mossad’ın Avrupa hücresini çökertti! Casus ifadesinde tek tek anlattı! Uçakta fotoğraflayıp göndermiş

İŞ TEKLİFİYLE GELMİŞLER

Sabah'ın haberine göre Tumlucalı, 2006 yılında bir ofis kiralayarak sigorta şirketi kurduğunu ve yaklaşık bin farklı firmaya mail göndermiş olduğunu söyledi. Bu firmalardan bir tanesinin dönüş sağladığını aktaran Tumlucalı, "Bu firma benden araştırma yapmam konusunda iş teklifinde bulundu. Yurt dışında faaliyet gösteren Axom Germany GMBH isimli şirketti. Bu şirket bize kaybolan bir TIR'la alakalı onu bulmamız yönünde iş vermişti. "