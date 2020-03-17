Başkan Erdoğan, video konferansla Merkel, Macron ve Johnson ile görüşecek! 5 başlık masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Başkan Erdoğan video konferansla Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek. Tarihi zirvede İdlib, güvenli bölgenin inşası, mülteciler, Türkiye-AB ilişkileri ve koronavirüs” konuları ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla İstanbul'da yapılması planlanan üçlü Suriye zirvesi 4'lü zirveye dönüştü. Koronavirüs tehdidi nedeniyle bugün video konferans yöntemiyle yapılacak zirveye İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil oldu. Görüşülmesi beklenen konular;
ANA GÜNDEM İDLİB'DEKİ DURUM
Zirvenin ana gündem maddesi Suriye olacak. Dört lider başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri değerlendirecek.
GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMASI
Zirvenin diğer önemli gündem maddeleri ise, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgenin inşası için atılabilecek adımlar, mültecilere yönelik insani yardım konuları olacak.
MÜLTECİ MESELESİ
Erdoğan, iki lidere de 18 Mart mutabakatındaki AB'nin taahhütlerini hatırlatacak. Bu mutabakat kapsamında AB'nin sözlerini yerine getirmediğini belirtecek olan Erdoğan, mülteciler için vaat edilen 3+3 toplam 6 milyar euroluk fonun hızla aktarılması gerektiği mesajını verecek. Erdoğan, ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede mülteciler için hazırlanması planlanan briket evler konusunda AB'nin somut adım atmasını isteyecek.
KORONAVİRÜS
Liderlerin diğer önemli bir gündem maddesi ise, İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin video konferans yöntemiyle yapılmasına neden olan koronavirüs olacak. Dört lider, koronavirüs tehdidine karşı ortak atılabilecek adımları zirvede görüşecek.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Zirvede, Türkiye ile AB ilişkileri de masaya yatırılacak. Bu başlık kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, müzakerelerin canlandırılması ve yeni fasılların açılması konuları değerlendirecek.
YOL HARİTASI ÇIKABİLİR
Uzmanlar, bugün gerçekleşecek zirveyi Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. İlter Turan, sığınmacıları ve göçmenleri ülkelerinde istemeyen AB ülkelerinin sorunun çözümü noktasında adım atmak zorunda kaldıklarını anlattı.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Caşın, "Rusya'nın toplantıya dahil edilmemesi, mesaj niteliği taşıması açısından son derece iyi okunmalı. Türkiye, sahada Esad'ı dizginleyemeyen Putin'den memnun olmadığını bu şekilde belirtmiştir" diye konuştu.
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Avrupa Birliğinin bölgenin sakinleşmesini istediğini, dolayısıyla üçlü zirveden olumlu bir sonuç çıkma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, AB ülkelerinin Türkiye'yi ikna etmek için birtakım adımların muhakkak bir şekilde atılacağını söyledi.
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