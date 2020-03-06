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Türkiye kapıları açtı, Avrupa'yı mülteci korkusu sardı: Para verelim gelmesinler

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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AVRUPA'DA MÜLTECİ KORKUSU! BİR HAFTADA HAVLU ATTILAR

'nin İdlib’de yapılan kalleş saldırısı sonrası sınır kapılarını açmasıyla mülteciler akın akın Avrupa'ya gidiyor. Yunan güvenlik güçlerinin insanlık dışı saldırılarına rağmen 142 bin sınırı aşmayı başardı. Avrupa’da mülteci paniği giderek artarken () ve , "Daha çok para vermeyi görüşüyoruz." dedi.

'nin 27 Şubat'ta aldığı kararla sınır kapılarını açması ve geçişlerdeki denetimi durdurması ile göçmenler sınıra aktı. 'na yığılan göçmenlere insanlık dışı yöntemlerle saldırdı. Mülteciler gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ile yapılan saldırılarda geri adım atmadı. Yunanistan mültecileri yıldırmak için insanlık dışı saldırılarının dozajını giderek artırdı.

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"BİZ, SİZİ UYARMIŞTIK. SONUÇLARINA KATLANACAKSINIZ"

Çocuk, kadın demeden gerçek mermilerle de müdahale etti. Saldırılarda yüzlerce yaralandı, ölenler oldu. Ancak Meriç, , ve 'de geçişler bir türlü durmadı. Avrupa'ya 140 bin göçmen geçerken, teyakkuza geçti. Toplantı üstüne toplantı yapıldı. Atina'ya acil destek ödemeleri gündeme alındı. Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştirildi. Başkan , 'Biz, sizi uyarmıştık. Sonuçlarına katlanacaksınız' ifadelerini kullanarak sınır kapılarının kapanmayacağını duyurdu. 'den bugün de bir son dakika açıklaması geldi. 1 haftalık akını karşısında pes eden Avrupa, 'Para verelim, gelmesinler' tavrı takındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Avrupa Birliği (AB) ve , dün gündeme gelen Türkiye'ye mülteciler için ek yardım ile ilgili haberleri değerlendirdi.

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"TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK ZORUNDAYIZ"

Mali yardımın gündemlerine geldiğini söyleyen Borrell, "Mali yardım konusunu tartışacağız. Türkiye'nin büyük bir yükü var ve bunu anlamak zorundayız. Ancak öte yandan mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul edemeyiz" dedi.

TÜRKİYE 8 YIL BAKTI, AVRUPA 1 HAFTADA PES ETTİ

Türkiye, Suriye'deki insani krize kayıtsız kalamazken, 4 milyon Suriyeliye kapılarını açtı. Başkan Erdoğan, 40 milyar dolarlık harcama yapıldığını söylerken, Avrupa'dan vaad edilen 3 milyar dolarlık ödemenin bile prosedürler nedeniyle verilmediğini söyledi. Avrupa, Türkiye sınır kapılarını açana kadar mülteci yüküne kayıtsız kalırken, kapıların açılmasıyla harekete geçti. Sınırlarındaki akını durduramayan Avrupa bir haftada pes ederken, Türkiye destek almadan 8 yıl boyunca Suriyelilere ev sahipliği yaptı.

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BAŞKAN ERDOĞAN: 100 MİLYON EURO VERELİM, SİZ BAKIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sınırların açılması ile ilgili yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 metrekare, 30 metrekarelik briket barınaklarla onları orada iskân etmek istedik. Merkel'e dedim ki, bak böyle bir durum var. Sizin bana verilmiş sözleriniz vardı. Şuraya gelin destek verin yapalım dedim. Söyleye söyleye en fazla 25 milyon avro ben de vereyim dedim. Sonra Kızılhaç'a vereceğini, oradan da 'a aktarılacağını söyledi. Dediler ki, bu rakam Mülteciler Başkomiserliği'ne gitmek durumundadır. Oradan Kızılhaç'a sonra Kızılay'a gidecek. Tabi böyle bir şey olmadı.

Aradım Şansölye'yi. Dedi ki para hazır. Paranız buraya gelmiyor dedim. Gönderecekseniz bu parayı direkt bize gönderin, ya da ben mültecileri size göndereyim ve 100 milyon Euro göndereyim dedim.

Güvenmek mümkün değil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkûmuz. Rabbim bereketini versin inşallah. Bu işleri de böyle yürütüyoruz, yürüteceğiz. Yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz."

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