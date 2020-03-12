Son dakika: Bakan Akar'dan çok net İdlib mesajı: Ateşkes bozulursa canlarını yakarız

Son dakika haberine göre İdlib'deki ateşkes ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki ateşkes ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

BÜYÜK ORANDA MUTABAKAT SAĞLADIK

Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık.

Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ: ASKERLERİMİZ BİR SÜRE...

Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."