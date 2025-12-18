18 Aralık 2025, Perşembe
CANLI | Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Danla Bilic, Aleyna Tilki ve İrem Sak gözaltına alındı

Giriş: 18.12.2025 08:04 Güncelleme: 18.12.2025 08:12
Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

08:02 18 Aralık 2025

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Ayrıntılar geliyor...

