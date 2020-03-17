İngiliz ve Avustralyalı bilim insanlarından koronavirüs ilacı açıklaması

İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları koronavirüse çare olacak ilaç için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz bilim insanları, geliştirdikleri aşıyı fareler üzerinde başarıyla test ettiklerini açıkladı. Avustralyalı bilim insanları ise, 2 ilacın koronavirüs tedavisinde başarıyla kullanılabileceğini açıkladı.

2019'un son ayında Çin'de ortaya çıkan ölümcül salgın koronavirüs Kovid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs şuana kadar 150 ülkeye yayılmış durumda. 170 binden fazla kişi hasta olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 500'ü geçti.

İNGİLİZ BİLİM İNSANLARI FARELER ÜZERİNDE TEST YAPTI

Virüsü durduracak aşıyı geliştirmek için de yarış kızıştı. İngiltere'den bir grup bilim insanı virüse karşı bir aşı geliştirmenin eşiğinde olduklarını duyurdu. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan araştırmacılar, üretilen aşının fareler üzerinde başarıyla test edildiğini açıkladı.

Ekibin lideri Dr Robin, Haziran ayı ile birlikte aşıyı insanlar üzerinde de test edileceğini söyledi. Ekip üyeleri, fareye aşıyı yaptıktan 1 ay sonra sonuçların geldiğini ve aşının iyi çalıştığını söyleyebileceklerini ifade ettiler. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşının 1 yıl içinde hazır olacağı belirtildi.

İKİ İLACIN TEDAVİ İÇİN KULLANILABİLECEĞİ AÇIKLANDI

Avustralyalı bilim insanları da hali hazırda var olan iki ilacın, koronavirüsün neden olduğu semptonları tedavi edebileceğini açıkladılar.

Doktorlar söz konusu ilaçlarla tedavi edilen kişilerin iyileştiğini ileri sürdü.

Bunlardan birisi AIDS'e neden olan HIV'i bastırmak için kullanılan bir ilaç.

Diğeri ise sıtma ilacı Klorokin.