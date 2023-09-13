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Zonguldak’ta maden ocağında göçük! Vali Hacı Bektaşoğlu: 3 kişi ile iletişim kuruldu, 1 kişi ağır yaralı

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Giriş: 13.09.2023 15:47
Son dakika haberleri… Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın; Şu anda aldığımız bilgiler sıkıntılı ancak resmi ağızdan alınan bilgiler değil bunlar. Resmi bilgiler olmadan paylaşmak bölge halkını paniğe sevk eder. Dikkatli olmak lazım. Kurumun bu konuda tecrübesi var. Gerekli kurtarma çalışmaları yapılıyor.” dedi. Zonguldak Vali Hacı Bektaşoğlu, “çeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor.  75 kişilik ekiple müdahale başladı.” açıklaması yaptı.
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