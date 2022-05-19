Zonguldak’ta gal arısı tehlikesine karşı bin 20 terminatör böcek doğaya bırakıldı

Zonguldak’ta kestane ormanlarında rastlanan ve hızlıca dağılan gal arısı ile mücadele kapsamında terminatör böcek olarak bilinen "Torymus sinensis” böceği doğaya bırakıldı. Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, konuya ilişkin açıklamasında "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege Bölgesinde yayılımın hızla devam ediyor. Sıkıntılı bir süreç ama yoğun çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.