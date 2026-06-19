ABD-İran ateşkesi piyasaları nasıl etkileyecek?

ABD ve İran arasında yapılan İslamabad Mutabakat Zaptı ile taraflar arasında ateşkes sağlanırken, 107 gündür ateş altında oılan küresel piyasalar ise hareketlenmeye başladı. Petrolde düşüş başlarken, altın ve değerli madenlerde son durum nedir? Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ekonomideki belirsizliğin son bulması beklenirken, Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ateşkes anlaşmasının dünya piyasalarına yansımalarını ve Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi.