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Ece İrtem 24 yaşındayken Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış

Ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster koltuğundaki anları herkesi duygulandırdı.

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