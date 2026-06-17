Ece İrtem 24 yaşındayken Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış

Ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster koltuğundaki anları herkesi duygulandırdı.