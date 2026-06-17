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Kim Milyoner Olmak İster
Giriş Tarihi:
17 Haziran 2026 16:45
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ece İrtem 24 yaşındayken Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış
Ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster koltuğundaki anları herkesi duygulandırdı.
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