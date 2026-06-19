Özel-İmamoğlu partisinde süreç hızlandı: FETÖ iltisaklı isimlere kuruculuk teklif edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesiyle ana muhalefet cephesinde yeni istifaların yaşanabileceği yönündeki tartışmalar yeniden alevlendirdi. Tugay’ın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni partisine katılacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, süreçle ilgili kulis bilgileri A Haber ekranlarında değerlendirildi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu’nun yeni parti için hazırlıklarını sıklaştırdığını belirterek, yeni parti için bazı eski bakanlar ile FETÖ iltisaklı isimlere kurucu kadro için teklif götürüldüğünün konuşulduğunu ifade etti.