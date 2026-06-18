Mersin’deki sopa ve cam şişeli saldırıya 3 tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma büyüdü, sopalı kavgaya döndü! 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile bitti. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde turistleri tehdit, baskı ve zorbalıkla mağdur eden kişi ve yapılara karşı mücadelede taviz verilmeyeceğini açıkladı. Bakan Gürlek, "Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhal başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." ifadelerine yer verdi.