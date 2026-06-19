Elektronik harpte oyun değişti: Süper Şimşek sahaya indi

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin hava savunma ve elektronik harp kabiliyetlerinde dünyanın en hazırlıklı ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. A Haber’de konuşan Güçlüer, ENFAL 17'nin lazer silahı ve dakikada 1100 mermi atım kapasitesiyle alçak irtifa tehditlerine karşı kritik rol üstlendiğini vurguladı. Süper Şimşek'in düşman radarlarını yanıltarak elektronik harp alanında yeni bir dönem başlattığını belirten Güçlüer, sistemin aynı zamanda kamikaze görev kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti. Yerli ve milli savunma projelerinin hızla geliştiğini kaydeden Güçlüer, Türkiye'nin hem güvenliğini güçlendirdiğini hem de savunma ihracatında rekor seviyelere ulaştığını dile getirdi.