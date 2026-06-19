New York’ta dehşet saatleri! Times Meydanı’nda silah sesleri: Kaos ve panik ABD’nin kalbini vurdu

Dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan New York Times Meydanı, yankılanan silah sesleriyle dehşeti yaşadı. NBA şampiyonluğu kutlamalarının gölgesinde kalan bölgede tansiyon yükselirken, polis ekipleri sıcak temas sağladı. Kaçışan kalabalıklar, yağma girişimi endişesi ve art arda gelen gözaltı operasyonlarıyla New York sokakları adeta bir savaş alanına döndü. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, New York’un kalbindeki o sıcak dakikalara dair en taze bilgileri anbean aktardı.