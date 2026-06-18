CHP'li Cemil Tugay'ın istifası Özel-İmamoğlu partisine geçmek için mi?

CHP'li Cemil Tugay'ın istifasıyla İzmir'de 23 yıllık dönem sona ererken, istifanın arka planı A Haber'de ele alındı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, ana muhalefette bölünme çatlağının derinleştiğini vurgularken Tugay'ın istifasıyla Özel-İmamoğlu'nun yeni partisine geçmenin bir adımı olarak nitelendirdi. Selvi; "İzmir'de bugün önce belediye meclis üyelerine bu kararını açıklamıştı, daha sonra kamuoyuna duyuracaklardı. Yani Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisi için ilk istifa ve ilk adım diyebiliriz" dedi.