Zeytindeki hile 'pes' dedirtti! Ayakkabı boyası... |Video

Gıda teröristlerinin yeni hedefi zeytin! Zeytinleri metal ve demir paslı çivilerle, hatta ayakkabı boyasıyla renklendiren gıda teröristlerinin kullandığı yöntemler 'pes' dedirtti. A Haber tüketicileri canlı yayında uyardı ve zeytinde yapılan hileleri konuğuyla ele aldı.

Üç kuruş fazla kazanmak için soframıza giren birçok gıdada hileye başvuran gıda teröristleri şimdi de gözünü zeytine dikti. Zeytindeki hile, A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte konunun uzmanından zeytindeki hileler ve dikkat etmemiz gerekenler:Zeytini olgunlaştırırken havuzların içerisine boş tenekeler atılıyor. Ayakkabı boyası atılıyor. Çabuk olgunlaştırmak ve siyahlaştırmak için kimyasal kullanılıyor. Bu da müthiş bir şekilde insan sağlığına zarar veriyor. Hatta son dönemlerde metal atıyorlar. Bu insan sağlığında çok ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor.Aslında şöyle bir yanlış bilgi var: Zeytinin çok siyah olması bekleniyor. Aslında zeytin kahverengi ve alacaya kaçan bir renktir. Çekirdeği de çok siyah değildir.Zeytin havuzdan ilk çıktığında kahverengidir. Fermantasyon yaptığı zaman siyahlaşır ama çekirdeği her zaman kahverengidir.Nihai tüketicinin zeytini nerden aldığı çok çok önemli. Zeytin satıcılarının yasal prosedüre uygun üretici ve toptancıdan ürün alması gerekiyor. Aslında denetim buradan başlıyor. Nihai tüketici de satıcı da satın aldığı yeri denetlemeli.