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Zeytinburnu’nda çöken binada 19 kişinin hayatını kurtardı! Kahraman komşu Özkan Şener o anları A Haber'de anlattı
Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili detay ortaya çıktı. Binanın altında bisiklet dükkanı olan Özkan Şener'in sesler üzerine daire sahiplerini uyardığı, daha sonra da tahliye yapıldığı öğrenildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.