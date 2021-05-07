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Zeytinburnu’nda çöken binada 19 kişinin hayatını kurtardı! Kahraman komşu Özkan Şener o anları A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 12:40
Güncelleme:07.05.2021 12:56
Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili detay ortaya çıktı. Binanın altında bisiklet dükkanı olan Özkan Şener'in sesler üzerine daire sahiplerini uyardığı, daha sonra da tahliye yapıldığı öğrenildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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