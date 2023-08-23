23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Zerrin’in sevgilisine beraat kararına bakanlıktan itiraz: Kamu vicdanında derin yaralar açmakta
Eskişehir'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanırken beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkındaki mahkeme kararına, davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti. Bakanlığın itiraz dilekçesinde Sazak’ın çelişkili ifadeler verdiği belirtilerek, “Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır” denildi.