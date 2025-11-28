28 Kasım 2025, Cuma

3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 15:51
Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
