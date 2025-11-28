28 Kasım 2025, Cuma
Çiğköfteye deterjan kabı ile sos döken esnafa 250 bin lira ceza
Kahramanmaraş Onikişubat’ta bir çiğköfte dükkanında, çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sos döküldüğü tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen iş yerine 250 bin lira ceza kesildi, iş yeri kapatıldı ve baraka benzeri yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.