Çiğköfteye deterjan kabı ile sos döken esnafa 250 bin lira ceza

Giriş: 28.11.2025 16:29
Kahramanmaraş Onikişubat’ta bir çiğköfte dükkanında, çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sos döküldüğü tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen iş yerine 250 bin lira ceza kesildi, iş yeri kapatıldı ve baraka benzeri yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
