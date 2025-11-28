3 ilde aranan şahıs terasta yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 'Hırsızlık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' gibi çeşitli suçlardan Kayseri, Aksaray ve Antalya Adli Makamlarınca 5 aranma kaydı ile aranan ve toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç..'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. K.Ç.'nin bulunduğu yeri tespit eden polis, adrese operasyon düzenlerken, K.Ç., kaçmaya çalışırken terasta yakalandı.

