Sinop’ta, deniz şehitleri anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 16:57
Sinop’ta, 1853 yılında Sinop Limanı’nda Rus donanması tarafından gerçekleştirilen baskında şehit olan 2 bin 800 denizci için anma programı düzenlendi. Hacı Ömer Camii’nde gerçekleştirilen programda Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dualar edildi. Programa Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Mustafa Burak Yeter, İl Müftüsü Paşa Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve protokol üyeleri katıldı. Mevlidin ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu. Program kapsamında protokol üyeleri, deniz şehitlerinin anısına hazırlanan fotoğraf sergisini gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.
