Karaman’da Gazze yararına hayır panayırı düzenlendi

Karaman'da Gazze yararına hayır panayırı düzenlendi

Giriş: 28.11.2025 15:46
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen hayır panayırında, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aşçılık kursunda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yemekler satışa sunuldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören hayır panayırından elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, Gazzelilere yardım etmek için böyle bir hayır çarşısı yaptık. Karaman Halk Eğitim Merkezi olarak bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
