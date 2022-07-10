10 Temmuz 2022, Pazar
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Yüzünü yıkamak istedi, banyosunda yılanla karşılaştı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.