Yüzünü yıkamak istedi, banyosunda yılanla karşılaştı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.