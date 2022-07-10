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Yüzünü yıkamak istedi, banyosunda yılanla karşılaştı

İHA
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Giriş: 10.07.2022 11:16
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
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