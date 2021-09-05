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Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! Yüz yüze eğitim hangi tedbirlerle yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

A Haber
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Giriş: 05.09.2021 12:02
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın başlıyor. Yeni dönemin merak edilenleri neler? Hangi tedbirler alındı? Okullarda son durum ne? Yeni dönemde yüz yüze eğitimin detaylarını A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Yüz yüze eğitim hangi tedbirlerle yapılacak? YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ TEDBİRLERLE YAPILACAK?
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Yüz yüze eğitim hangi tedbirlerle yapılacak?
Yüz yüze eğitim hangi tedbirlerle yapılacak?
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