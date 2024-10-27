Yurttan kar manzaları

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kimi yerlerde görsel şölen sunarken kimi yerlerde de çileye dönüştü. İşte yurttan kar manzaraları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN