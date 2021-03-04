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Yürekli annelerin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

A Haber
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Giriş: 04.03.2021 13:14
Güncelleme:04.03.2021 13:30
Son dakika haberi... Diyarbakır'daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. Aile sayısı 549'uncu günde 212 oldu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 549'uncu günde de sürüyor.

Aile sayısı, 2014 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ayşe için Hakkari'den gelen amcası Rakip Aktaş ve Siirt'te 1993 yılında 14 yaşında kaçırılan Zahir için 82 yaşındaki annesi Halime Başal ile birlikte 212 oldu.

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