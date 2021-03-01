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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi de evlat nöbetine katıldı! Ağabeyimi HDP'den istiyorum

Gençleri kaçırarak PKK'ya teslim eden 'ye tepki her geçen gün büyüyor. Evlat nöbetinin 546. gününde 'daki acılı ailelerin arasına Genel Başkanı 'nun kardeşi da katıldı. HDP binası önüne giden Celal Kılıçdaroğlu, "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" pankartı taşıdı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi de evlat nöbetine katıldı! Ağabeyimi HDP'den istiyorum

'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin binası önündeki oturma eylemi, 546. gününe girdi.

"BEN DE AĞABEYİMİ İSTİYORUM"

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 546'ncı günde de sürdü. Evlat nöbetindeki aileleri, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ziyaret etti. HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartı taşıdı.

"NEDEN BURAYA GELMİYOR"

Elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla gelen ve ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı 'nun buraya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık. HDP eş başkanlarına burada sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler Günü'nde nasıl ki bir gül veriliyorsa çocuklarımız da bir güldür. Annelerine teslim edin. Ağabeyim Kılıçdaroğlu da 'Dostlarım' dediği HDP'ye ve İyi Parti'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldıkça buraları görmezden geldi. Diyarbakır'da CHP'nin il ve ilçe teşkilatları neden buraya gelmiyor. Gelsinler sahip çıksınlar buradaki annelere. Para ve pul istemiyorlar, evlatlarını istiyorlar sadece. Bir CHP'nin il ve ilçe başkanlarının taciz olaylarına mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı neden tutuklanmıyor ? CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var. Rüşvet hepsi var bunlarda. Ağabeyimin dostları dediği zaten HDP'dir" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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